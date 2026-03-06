Скидки
Джейсон Тейтум может дебютировать уже в матче с «Далласом» — Чарания

Джейсон Тейтум может дебютировать уже в матче с «Далласом» — Чарания
28-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джейсон Тейтум, выступающий на позиции лёгкого форварда в «Бостон Селтикс», может сыграть в этом сезоне и дебютировать уже 7 марта в матче с техасским клубом «Даллас Маверикс». Об этом сообщает авторитетный журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

НБА — регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, Тейтум порвал ахиллово сухожилие в четвёртом матче второго раунда плей-офф НБА этого года с «Нью-Йорк Никс». «Кельты» проиграли сопернику со счётом 2-4 и вылетели из постсезона. Тейтум был выбран «Бостоном» на драфте НБА 2017 года под третьим номером.

Баскетболист «Бостона» Уайт оценил игру Тейтума после разрыва ахиллова сухожилия
