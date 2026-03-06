Джейсон Тейтум может дебютировать уже в матче с «Далласом» — Чарания
Поделиться
28-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джейсон Тейтум, выступающий на позиции лёгкого форварда в «Бостон Селтикс», может сыграть в этом сезоне и дебютировать уже 7 марта в матче с техасским клубом «Даллас Маверикс». Об этом сообщает авторитетный журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.
НБА — регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, Тейтум порвал ахиллово сухожилие в четвёртом матче второго раунда плей-офф НБА этого года с «Нью-Йорк Никс». «Кельты» проиграли сопернику со счётом 2-4 и вылетели из постсезона. Тейтум был выбран «Бостоном» на драфте НБА 2017 года под третьим номером.
Комментарии
- 6 марта 2026
-
00:55
-
00:03
- 5 марта 2026
-
23:01
-
22:39
-
22:15
-
21:45
-
20:30
-
19:26
-
18:24
-
17:34
-
16:41
-
16:25
-
15:30
-
14:58
-
14:23
-
13:23
-
12:58
-
12:10
-
11:43
-
11:02
-
10:45
-
09:48
-
09:38
-
09:30
-
09:17
-
08:30
-
08:30
-
07:30
-
06:08
-
05:43
-
00:08
- 4 марта 2026
-
23:14
-
22:03
-
21:17
-
20:57