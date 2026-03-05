Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фенербахче — Монако, результат матча 5 марта 2026, счет 88:70, Евролига – 2025/2026

14 очков Майка Джеймса не помогли «Монако» победить «Фенербахче» в матче Евролиги
Комментарии

Сегодня, 5 марта, состоялся матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги между турецким клубом «Фенербахче» и командой «Монако». Встреча завершилась со счётом 88:70 (20:15, 24:21, 22:16, 22:18) в пользу «Фенербахче».

Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
88 : 70
Монако
Монако, Монако
Фенербахче: Бэкот, Бирсен, Болдуин, Хортон-Такер, Бостон, де Коло, Биберович, Битим, Янтунен, Сильва, Колсон, Берч
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Тайс, Диалло, Хэйс, Тарпей, Бегарен, Недович, Стразель, Джеймс

Самым результативным игроком в составе турецкой команды стал 25-летний американский защитник Тэйлен Хортон-Такер. Ему удалось набрать 28 очков, сделать восемь подборов, отдать три передачи, а также совершить две передачи и один блок-шот.

Наиболее результативным игроком в составе «Монако» стал 35-летний американский разыгрывающий защитник Майк Джеймс. Он набрал 14 очков, сделал семь подборов, отдал восемь передач, а также совершил два перехвата.

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица на сезон-2025/2026
Материалы по теме
Евролига поставила точку в «российском вопросе». А как в Европе ответили на натиск НБА?
Евролига поставила точку в «российском вопросе». А как в Европе ответили на натиск НБА?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android