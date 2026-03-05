14 очков Майка Джеймса не помогли «Монако» победить «Фенербахче» в матче Евролиги

Сегодня, 5 марта, состоялся матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги между турецким клубом «Фенербахче» и командой «Монако». Встреча завершилась со счётом 88:70 (20:15, 24:21, 22:16, 22:18) в пользу «Фенербахче».

Самым результативным игроком в составе турецкой команды стал 25-летний американский защитник Тэйлен Хортон-Такер. Ему удалось набрать 28 очков, сделать восемь подборов, отдать три передачи, а также совершить две передачи и один блок-шот.

Наиболее результативным игроком в составе «Монако» стал 35-летний американский разыгрывающий защитник Майк Джеймс. Он набрал 14 очков, сделал семь подборов, отдал восемь передач, а также совершил два перехвата.