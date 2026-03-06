Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Реал — Виртус, результат матча 5 марта 2026, счет 92:84, Евролига – 2025/2026

19 очков Хезоньи помогли «Реалу» победить «Виртус» в матче Евролиги
Комментарии

5 марта состоялся матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги между мадридским клубом «Реал» и итальянской командой «Виртус». Встреча завершилась со счётом 92:84 (22:23, 24:17, 18:21, 28:23) в пользу клуба из Испании.

Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
05 марта 2026, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
92 : 84
Виртус
Болонья, Италия
Реал Мадрид: Лайлз, Абальде, Кампаццо, Океке, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Тавареш, Льюль, Фелис, Лень
Виртус: Вильдоса, Baiocchi, Эдвардс, Ньянг, Смайлагич, Олстон, Феррари, Морган, Диарра, Яллов, Диуф, Акеле

Самым результативным игроком в составе мадридской команды стал 31-летний хорватский защитник Марио Хезонья. Ему удалось набрать 19 очков, сделать шесть подборов, отдать три передачи, а также совершить два перехвата.

Наиболее результативным игроком в составе «Виртуса» стал 27-летний американский разыгрывающий защитник Карсен Эдвардс. Он набрал 32 очка, сделал три подбора, отдал пять передач, а также совершил один перехват.

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица на сезон-2025/2026
Материалы по теме
Евролига поставила точку в «российском вопросе». А как в Европе ответили на натиск НБА?
Евролига поставила точку в «российском вопросе». А как в Европе ответили на натиск НБА?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android