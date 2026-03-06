19 очков Хезоньи помогли «Реалу» победить «Виртус» в матче Евролиги

5 марта состоялся матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги между мадридским клубом «Реал» и итальянской командой «Виртус». Встреча завершилась со счётом 92:84 (22:23, 24:17, 18:21, 28:23) в пользу клуба из Испании.

Самым результативным игроком в составе мадридской команды стал 31-летний хорватский защитник Марио Хезонья. Ему удалось набрать 19 очков, сделать шесть подборов, отдать три передачи, а также совершить два перехвата.

Наиболее результативным игроком в составе «Виртуса» стал 27-летний американский разыгрывающий защитник Карсен Эдвардс. Он набрал 32 очка, сделал три подбора, отдал пять передач, а также совершил один перехват.