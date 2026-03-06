5 марта и в ночь с 5 на 6 марта мск в Евролиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В этот день поклонников европейского баскетбола по расписанию ждали шесть встреч, из которых в итоге состоялось четыре. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами игрового дня.

Евролига. Результаты матчей 5 марта:

«Фенербахче» — «Монако» — 88:70;

«Маккаби» Тель-Авив — «Хапоэль» Тель-Авив — перенесён по геополитическим причинам;

«Партизан» — «Дубай» — перенесён по геополитическим причинам;

«Олимпия» — «Барселона» — 87:84;

«Валенсия» — «Жальгирис» — 91:87;

«Реал» Мадрид — «Виртус» — 92:84.

Первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Фенербахче» (22 победы и семь поражений). На второй строчке располагается «Валенсия» (20 побед и 10 поражений). Тройку сильнейших замыкает «Олимпиакос», у которого 18 побед и 10 поражений.

