Реджи Миллер назвал своих фаворитов в гонке за звание самого ценного игрока НБА

Член Зала славы баскетбола Реджи Миллер поделился мнением об игроках, которые заслуживают награды MVP по итогам нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Если говорить о победе в гонке за [звание] MVP, я был бы не против, если бы Кейд Каннингем стал самым ценным игроком в этом году из-за количества проведённых матчей. Его статистика подтверждает это. Результаты команды подтверждают это.

Я бы не возражал, если бы Джейлен Браун выиграл [награду] MVP в этом сезоне. Его цифры и сама игра говорят в его пользу», — сказал Миллер на канале The Dan Patrick Show в YouTube.

