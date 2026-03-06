Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Анадолу Эфес — АСВЕЛ Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Реджи Миллер назвал своих фаворитов в гонке за звание самого ценного игрока НБА

Реджи Миллер назвал своих фаворитов в гонке за звание самого ценного игрока НБА
Комментарии

Член Зала славы баскетбола Реджи Миллер поделился мнением об игроках, которые заслуживают награды MVP по итогам нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Если говорить о победе в гонке за [звание] MVP, я был бы не против, если бы Кейд Каннингем стал самым ценным игроком в этом году из-за количества проведённых матчей. Его статистика подтверждает это. Результаты команды подтверждают это.

Я бы не возражал, если бы Джейлен Браун выиграл [награду] MVP в этом сезоне. Его цифры и сама игра говорят в его пользу», — сказал Миллер на канале The Dan Patrick Show в YouTube.

Сейчас читают:
MVP без признания. Почему Шей Гилджес-Александер не лицо НБА?
MVP без признания. Почему Шей Гилджес-Александер не лицо НБА?

Баскетболист Джейлен Браун проиграл в забеге стримеру IShowSpeed:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android