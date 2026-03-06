Скидки
Главная Баскетбол Новости

Хьюстон Рокетс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 6 марта 2026, счет 113:115 (ОТ), регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Голден Стэйт» без Карри в овертайме обыграл «Хьюстон», у Дюранта 23 очка
Комментарии

В ночь с 5 на 6 января мск на паркете «Тойота-центра» (Хьюстон, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Хьюстон Рокетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 115:113.

НБА — регулярный чемпионат
06 марта 2026, пятница. 03:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
113 : 115
ОТ
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Шеппард - 30, Дюрант - 23, Томпсон - 18, Шенгюн - 17, Исон - 9, Окоги - 9, Капела - 4, Смит II - 3, Холидей, Финни-Смит, Кроуфорд, Грин
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 26, Мелтон - 23, Хорфорд - 17, Сантос - 14, Крайер - 12, Грин - 10, Спенсер - 8, Пост - 3, Уильямс - 2, Леонс

Самым результативным игроком матча стал американский защитник хозяев паркета Рид Шеппард. В его активе 30 очков, три подбора и шесть передач. Лёгкий форвард «Рокетс» Кевин Дюрант набрал 23 очка, шесть подборов и три ассиста.

В составе «Голден Стэйт» стоит выделить разыгрывающего Брэндина Подзиемски, на счету которого 26 очков, девять подборов и одна передача. Американский разыгрывающий и лидер «Уорриорз» Стефен Карри в матче не принял участия.

В следующем матче «Хьюстон Рокетс» встретится дома с «Портленд Трэйл Блэйзерс», а «Голден Стэйт Уорриорз» сыграет на выезде с «Оклахома-Сити Тандер».

