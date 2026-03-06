«Голден Стэйт» без Карри в овертайме обыграл «Хьюстон», у Дюранта 23 очка

В ночь с 5 на 6 января мск на паркете «Тойота-центра» (Хьюстон, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Хьюстон Рокетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 115:113.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник хозяев паркета Рид Шеппард. В его активе 30 очков, три подбора и шесть передач. Лёгкий форвард «Рокетс» Кевин Дюрант набрал 23 очка, шесть подборов и три ассиста.

В составе «Голден Стэйт» стоит выделить разыгрывающего Брэндина Подзиемски, на счету которого 26 очков, девять подборов и одна передача. Американский разыгрывающий и лидер «Уорриорз» Стефен Карри в матче не принял участия.

В следующем матче «Хьюстон Рокетс» встретится дома с «Портленд Трэйл Блэйзерс», а «Голден Стэйт Уорриорз» сыграет на выезде с «Оклахома-Сити Тандер».