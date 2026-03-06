«Бруклин» без Егора Дёмина проиграл 10-й матч подряд, вновь уступив «Майами»

В ночь с 5 на 6 марта мск на паркете арены «Касейя Центр» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Майами Хит» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 126:110.

Самым результативным игроком матча стал оформивший дабл-дабл лёгкий форвард «Нетс» Майкл Портер, который набрал 27 очков, сделал 13 подборов и оформил три результативные передачи. У «Майами» больше всех набрал атакующий защитник Тайлер Хирроу — 25 очков, четыре подбора и пять ассистов.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин пропустил матч по решению тренерского штаба в целях восстановления после повреждения левой стопы.

Для «Нетс» это поражение стало 10-м подряд, предыдущее состоялось также от «Майами» на этой же площадке два дня назад со счётом 98:124.