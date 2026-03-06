Скидки
Майами Хит — Бруклин Нетс, результат матча 4 марта 2026, счет 124:98, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бруклин» без Егора Дёмина проиграл 10-й матч подряд, вновь уступив «Майами»
Комментарии

В ночь с 5 на 6 марта мск на паркете арены «Касейя Центр» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Майами Хит» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 126:110.

НБА — регулярный чемпионат
06 марта 2026, пятница. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
126 : 110
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Майами Хит: Хирроу - 25, Адебайо - 21, Жакез-мл. - 18, Уэр - 16, Ларссон - 16, Якуционис - 11, Смит - 9, Уиггинс - 8, Митчелл - 2, Гарднер, Янг, Килс
Бруклин Нетс: Портер - 27, Клауни - 17, Клэкстон - 16, Уильямс - 15, Траоре - 9, Мэнн - 7, Шарп - 7, Агбаджи - 6, Сараф - 6, Майнотт, Вульф, Нельсон, Уилсон

Самым результативным игроком матча стал оформивший дабл-дабл лёгкий форвард «Нетс» Майкл Портер, который набрал 27 очков, сделал 13 подборов и оформил три результативные передачи. У «Майами» больше всех набрал атакующий защитник Тайлер Хирроу — 25 очков, четыре подбора и пять ассистов.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин пропустил матч по решению тренерского штаба в целях восстановления после повреждения левой стопы.

Для «Нетс» это поражение стало 10-м подряд, предыдущее состоялось также от «Майами» на этой же площадке два дня назад со счётом 98:124.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
