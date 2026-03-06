Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» обыграть «Детройт» в НБА

В ночь с 5 на 6 января мск на паркете «Фрост Бэнк-центра» (Сан-Антонио, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Антонио Спёрс» и «Детройт Пистонс». Хозяева выиграли встречу со счётом 121:106.

Самым результативным игроком матча стал французский центровой хозяев паркета Виктор Вембаньяма. В его активе дабл-дабл из 38 очков и 16 подборов, также на его счету три передачи.

В составе «Пистонс» стоит выделить разыгрывающего Кейда Каннингема, который набрал 26 очков, четыре подбора и восемь ассистов.

В следующем матче «Сан-Антонио Спёрс» встретится дома с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Детройт Пистонс» сыграет на своём паркете с «Бруклин Нетс».