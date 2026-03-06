Скидки
Главная Баскетбол Новости

Сан-Антонио Спёрс — Детройт Пистонс, результат матча 6 марта 2026, счет 121:106, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» обыграть «Детройт» в НБА
Комментарии

В ночь с 5 на 6 января мск на паркете «Фрост Бэнк-центра» (Сан-Антонио, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Антонио Спёрс» и «Детройт Пистонс». Хозяева выиграли встречу со счётом 121:106.

НБА — регулярный чемпионат
06 марта 2026, пятница. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
121 : 106
Детройт Пистонс
Детройт
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 38, Фокс - 29, Шампани - 16, Касл - 11, Джонсон - 8, Васселл - 8, Харпер - 7, Корнет - 2, Брайант - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Уотерс III
Детройт Пистонс: Каннингем - 26, Стюарт - 18, Харрис - 11, Робинсон - 11, Холланд - 10, Грин - 10, Дюрен - 7, Хаертер - 7, Рид - 6, Леверт, Томпсон, Ланир, Дженкинс, Сассер, Клинтман

Самым результативным игроком матча стал французский центровой хозяев паркета Виктор Вембаньяма. В его активе дабл-дабл из 38 очков и 16 подборов, также на его счету три передачи.

В составе «Пистонс» стоит выделить разыгрывающего Кейда Каннингема, который набрал 26 очков, четыре подбора и восемь ассистов.

В следующем матче «Сан-Антонио Спёрс» встретится дома с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Детройт Пистонс» сыграет на своём паркете с «Бруклин Нетс».

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
