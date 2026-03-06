Скидки
Пари Нижний Новгород — ЦСКА. Прямая трансляция
19:00 Мск
Матч-центр:
Баскетбол

Леброн Джеймс вышел на первое место в истории НБА по количеству попаданий с игры

Комментарии

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 40:33 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
06 марта 2026, пятница. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
3-я четверть
80 : 68
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Браун, Джонс, Строутер, Хардуэй-младший, Браун, Холмс, Йокич, Валанчюнас, Ннаджи, Пикетт, Мюррэй, Родди
Лос-Анджелес Лейкерс: Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Эйтон, Джеймс, Кеннард, Хэйс, Ларэвиа, Ривз, Бафкин, Джеймс, Хатимура, Смарт, Дончич

Лёгкий форвард и один из лидеров «Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча обошёл легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара и стал единоличным лидером по количеству реализованных бросков с игры за всю историю североамериканской лиги.

До встречи у Абдул-Джаббара было 15 837 точных бросков, теперь Леброн превзошёл этот показатель. Кроме того, в пятёрку лучших по этому параметру также входят Карл Мэлоун (13 528), Уилт Чемберлен (12 681) и Майкл Джордан (12 192).

