Леброн Джеймс вышел на первое место в истории НБА по количеству попаданий с игры

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 40:33 в пользу домашней команды.

Лёгкий форвард и один из лидеров «Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча обошёл легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара и стал единоличным лидером по количеству реализованных бросков с игры за всю историю североамериканской лиги.

До встречи у Абдул-Джаббара было 15 837 точных бросков, теперь Леброн превзошёл этот показатель. Кроме того, в пятёрку лучших по этому параметру также входят Карл Мэлоун (13 528), Уилт Чемберлен (12 681) и Майкл Джордан (12 192).