Главная Баскетбол Новости

Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 6 марта 2026, счет 120:113, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Лейкерс», у Дончича дабл-дабл
Комментарии

В ночь с 5 на 6 марта мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 120:113.

НБА — регулярный чемпионат
06 марта 2026, пятница. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
120 : 113
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Мюррэй - 28, Строутер - 18, Браун - 15, Хардуэй-младший - 14, Браун - 8, Ннаджи - 5, Валанчюнас - 4, Джонс, Холмс, Пикетт, Родди
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 27, Хэйс - 19, Ривз - 16, Джеймс - 16, Хатимура - 16, Смарт - 9, Кеннард - 8, Ларэвиа - 2, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Эйтон, Джеймс, Бафкин

Самым результативным игроком матча с трипл-даблом стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич — на его счету 28 очков, 12 подборов и 13 ассистов.

У «Лейкерс» больше всех результативных действий с дабл-даблом в активе словенского разыгрывающего защитника Луки Дончича — 27 очков, 11 подборов и семь результативных передач. 41-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс набрал 16 очков добавив к ним пять подборов и восемь ассистов.

Комментарии
