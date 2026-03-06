Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Лейкерс», у Дончича дабл-дабл

В ночь с 5 на 6 марта мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 120:113.

Самым результативным игроком матча с трипл-даблом стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич — на его счету 28 очков, 12 подборов и 13 ассистов.

У «Лейкерс» больше всех результативных действий с дабл-даблом в активе словенского разыгрывающего защитника Луки Дончича — 27 очков, 11 подборов и семь результативных передач. 41-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс набрал 16 очков добавив к ним пять подборов и восемь ассистов.