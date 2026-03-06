Единая лига: расписание матчей 6 марта

В пятницу, 6 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть одну встречу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 6 марта (время московское):

19:00. «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА.

После 28 матчей возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги ЦСКА, одержавший 26 побед при двух поражениях. На втором месте казанский УНИКС — 25 побед и три поражения. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит» — 20 побед и девять поражений в 29 играх.