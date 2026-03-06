В ночь на 6 марта в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли увидеть девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

НБА. Результаты игр 6 марта:

«Орландо Мэджик» — «Даллас Маверикс» — 115:114;

«Вашингтон Уизардс» — «Юта Джаз» — 112:122;

«Майами Хит» — «Бруклин Нетс» — 126:110;

«Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 113:115 ОТ;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Торонто Рэпторс» — 115:107;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Детройт Пистонс» — 121:106;

«Финикс Санз» — «Чикаго Буллз» — 103:105;

«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 120:113;

«Сакраменто Кингз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 123:133.