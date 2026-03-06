Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Баскония Витория-Гастейс — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА – 2025/2026: результаты на 6 марта, календарь, таблица

НБА: результаты игр 6 марта
Комментарии

В ночь на 6 марта в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли увидеть девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

НБА. Результаты игр 6 марта:

«Орландо Мэджик» — «Даллас Маверикс» — 115:114;
«Вашингтон Уизардс» — «Юта Джаз» — 112:122;
«Майами Хит» — «Бруклин Нетс» — 126:110;
«Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 113:115 ОТ;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Торонто Рэпторс» — 115:107;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Детройт Пистонс» — 121:106;
«Финикс Санз» — «Чикаго Буллз» — 103:105;
«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 120:113;
«Сакраменто Кингз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 123:133.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Рейтинг лучших выступлений в НБА. На неделе было много яркого!
Рейтинг
Рейтинг лучших выступлений в НБА. На неделе было много яркого!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android