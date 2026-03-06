В пятницу, 6 марта, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 6 марта (время московское):

20:30. «Анадолу Эфес» — АСВЕЛ;

22:00. «Црвена Звезда» — «Бавария»;

22:15. «Олимпиакос» — «Панатинаикос»;

22:30. «Баскония» — «Париж».

После 29 матчей турнирную таблицу возглавляет турецкий «Фенербахче», одержавший 22 победы при семи поражениях. На втором месте располагается «Валенсия» — 20 побед при 10 поражениях в 30 играх. Третий — «Олимпиакос» (18 побед и 10 поражений).