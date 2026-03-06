Скидки
Главная Баскетбол Новости

Названо местонахождение американских легионеров «Пармы», которые не могли покинуть ОАЭ

Комментарии

Американские легионеры «Бетсити Пармы» Террелл Картер и Джален Адамс, которые в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке не могли вылететь из Дубая (ОАЭ), добрались до Москвы. Об этом информирует пресс-служба команды.

«Террелл Картер и Джален Адамс благополучно добрались до Москвы. Сегодня туда отправляется основная команда, которой завтра предстоит выездной матч с МБА-МАИ. В столице Джален и Террелл присоединятся к тренировочному процессу. Сегодня туда отправляется основная команда, которой завтра предстоит выездная встреча с МБА-МАИ. В столице Джален и Террелл присоединятся к тренировочному процессу», — говорится в сообщении клуба.

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между МБА-МАИ и «Бетсити Пармой» состоится 7 марта. Его начало запланировано на 14:00 мск.

«Помолитесь за них». Игроки из России, Европы и США застряли на Ближнем Востоке
«Помолитесь за них». Игроки из России, Европы и США застряли на Ближнем Востоке

Главные новости дня:

