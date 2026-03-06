Скидки
Баскония Витория-Гастейс — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Фото: Алексей Швед и Андрей Лопатин покинули ОАЭ и вернулись в Казань
Комментарии

37-летний российский баскетболист Алексей Швед, выступающий за команду Единой лиги ВТБ УНИКС, смог покинуть Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и вернуться в Казань на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке, о чём сообщила супруга Алексея Анастасия Швед в телеграм-канале семьи.

Фото: Из личного архива Анастасии Швед

«Мы в Казани. Ура!» — подписала изображение Анастасия.

Также сообщается, что вместе с Алексеем из ОАЭ вылетел и форвард казанского клуба Андрей Лопатин.

Свой следующий матч УНИКС проведёт в субботу, 7 марта. Соперником клуба из Казани станет идущий на третьем месте санкт-петербургский «Зенит», а их противостояние станет центральным матчем тура.

Комментарии
