Форвард «Пари НН» Хоменко заявил, что пауза в ЕЛ помогла клубу перед игрой с ЦСКА

Форвард команды Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» Александр Хоменко высказался о предстоящем матче с ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 6 марта.

«Понимаем всю сложность предстоящего матча: ЦСКА — лидер чемпионата, демонстрирующий стабильно высокий уровень баскетбола. Признаю, наша игра в последнее время была неровной. Однако небольшой перерыв в календаре пришёлся кстати: мы успели перезагрузиться, хорошо потренироваться и со свежими силами подходим к оставшейся части сезона.

Особый настрой придаёт возвращение домой. Давно не играли в «Нагорном», соскучились по родным трибунам. Хочется пригласить как можно больше болельщиков: ваша поддержка для нас очень важна!» — приводит слова Хоменко пресс-служба команды.