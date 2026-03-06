Скидки
Форвард «Пари НН» Хоменко заявил, что пауза в ЕЛ помогла клубу перед игрой с ЦСКА

Форвард команды Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» Александр Хоменко высказался о предстоящем матче с ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 6 марта.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 марта 2026, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
«Понимаем всю сложность предстоящего матча: ЦСКА — лидер чемпионата, демонстрирующий стабильно высокий уровень баскетбола. Признаю, наша игра в последнее время была неровной. Однако небольшой перерыв в календаре пришёлся кстати: мы успели перезагрузиться, хорошо потренироваться и со свежими силами подходим к оставшейся части сезона.

Особый настрой придаёт возвращение домой. Давно не играли в «Нагорном», соскучились по родным трибунам. Хочется пригласить как можно больше болельщиков: ваша поддержка для нас очень важна!» — приводит слова Хоменко пресс-служба команды.

