Главная Баскетбол Новости

Видео: Шакил О'Нил встретился с самой высокой моделью в мире — россиянкой Лисиной

Видео: Шакил О'Нил встретился с самой высокой моделью в мире — россиянкой Лисиной
Комментарии

Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил встретился с самой высокой моделью в мире — россиянкой Екатериной Лисиной. Соответствующее видео быстро распространилось по социальным сетям.

Шакил О'Нил встретился с самой высокой моделью в мире:

Отметим, рост О’Нила — семь футов один дюйм (216 см), а Лисиной — шесть футов девять дюймов (206 см). Ранее Лисина была профессиональной баскетболисткой, а в настоящий момент строит карьеру модели. Девушка является рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса как самая высокая профессиональная модель.

В 2007 году Лисина становилась чемпионкой Европы в составе сборной России. В 2008-м она выиграла бронзу на Олимпиаде в Пекине (Китай).

