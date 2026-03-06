Скидки
Баскония Витория-Гастейс — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
22:30 Мск
Баскетбол

Тренер ЦСКА Пистиолис высказался о предстоящем матче с «Пари Нижний Новгород»

Тренер ЦСКА Пистиолис высказался о предстоящем матче с «Пари Нижний Новгород»
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата с «Пари Нижний Новгород», который состоится сегодня, 6 марта, начало встречи — в 19:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 марта 2026, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Играть в Нижнем Новгороде всегда непросто, тем более что хозяева всегда здорово играют с «большими» командами. Нам надо показать высокий уровень собранности и мотивации, чтобы победить», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба турнира.

После 28 матчей возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги ЦСКА, одержавший 26 побед при двух поражениях. На втором месте казанский УНИКС — 25 побед и три поражения. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит» — 20 побед и девять поражений в 29 играх.

