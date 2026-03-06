«Очень не вовремя». Игрок «Локо» Хаджибегович — о военном конфликте на Ближнем Востоке

Центровой «Локомотива-Кубань» Ален Хаджибегович высказался о военном конфликте на Ближнем Востоке, из-за которого не мог вернуться в Россию.

— Матч Катара c Индией, в котором ты участвовал, в России официально не транслировали. Расскажи, как он прошёл.

— Хорошо, что вы тот матч не видели (смеётся). Ну, то есть, здорово, что мы выиграли и все дела. Победа это главное. Но лично я сыграл очень плохо. Был сам не свой.

— Вы должны были ещё сыграть с Саудовской Аравией, но этот матч перенесли. На какую дату?

— Вроде говорят, что теперь выделят дополнительную дату в начале июльского международного окна. Но это пока не точно.

— А что вообще происходило в Катаре в эти дни? Ракеты? Сирены?

— Да нет, всё было как обычно, только аэропорты не работали и на телефон постоянно приходили сообщения «оставайтесь дома или зайдите в укрытие». Некоторые даже спускались на подземные парковки на какое-то время, когда получали такие сообщения. Вообще, очень не вовремя всё это произошло. Счастлив, что наконец-то добрался до Краснодара, — приводит слова Хаджибеговича пресс-служба команды.