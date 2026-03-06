Президент ЦСКА Ватутин ответил, как в баскетболе воспитать удачу

Президент команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андрей Ватутин порассуждал об удаче в играх.

– Как воспитывается удача?

– Даже если бы я знал, то не сказал бы. Это же не по Пушкину и его три карты. Пока везёт, а дальше – известная фраза: везёт тому, кто везёт и так далее… Масса банальностей, главное – это собственный труд и умение отдавать себя полностью тому, чем ты занимаешься. Ну, и вера в ребят, которые рядом с тобой на площадке, в раздевалке. Баскетбол – это, слава богу, командная история, и побеждают не Мело, не Ливио, не Никита, не Семён, а побеждает ЦСКА.

Мне очень нравится текущая команда по тому, как в ней сложены взаимоотношения. Я хочу, чтобы этот кайф от общения друг с другом принёс нам ещё и кубок. Это было бы здорово, — приводит слова Ватутина пресс-служба турнира.