Баскетбол

Беленицкий проанализировал выступление УНИКСа в первой части сезона Единой лиги

Беленицкий проанализировал выступление УНИКСа в первой части сезона Единой лиги
Комментарии

Форвард казанского УНИКСа Михаил Беленицкий подвёл итоги первой половины сезона для своей команды и поделился ожиданиями от второй части регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 2025/2026.

«В целом, оглядываясь на первую половину, можно сказать, что наше выступление получилось вполне успешным. Было два достаточно тяжёлых матча с ЦСКА, которые мы проиграли, и одно необязательное поражение от «Пармы». Но считаю, что УНИКС показывал очень хороший баскетбол, который от нас, я думаю, ожидали. Возможно, где-то моментами мы должны были играть лучше, однако в целом результат есть результат.

Считаю, небольшой отдых пошёл нам на пользу. Все восстановили силы, собрались с мыслями. Видно, что ребята в хорошем расположении духа, заходят с новыми силами. В субботу нас ждёт чрезвычайно важная игра. Знаю, что петербуржцы подходят к ней в оптимальном составе. Поэтому у нас только один настрой – побеждать», — приводит слова Беленицкого официальный сайт клуба.

