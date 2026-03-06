Скидки
Главная Баскетбол Новости

Глеб Фирсов продлил контракт с «Бетсити Пармой» до 2029 года

21-летний центровой Глеб Фирсов подписал новое долгосрочное соглашение с пермским клубом, отклонив предложение краснодарцев.

Воспитанник пермской школы баскетбола полностью прошёл систему подготовки клуба: от СШОР «Олимпиец» до молодёжной команды и основного состава. В текущем сезоне Фирсов стал одним из ключевых игроков ротации «Пармы» и вошёл в число лидеров гонки за звание лучшего молодого игрока России.

В прошлом сезоне он проводил на площадке в среднем шесть минут, набирая 2,2 очка и 1,3 подбора. В нынешней регулярке его показатели выросли до 16 минут, 10,5 очка, 4,9 подбора и 1,1 блок-шота за игру. По эффективности нахождения на паркете Фирсов входит в число лучших в составе.

Новый контракт рассчитан до 2029 года. Ранее сообщалось об интересе к центровому со стороны «Локомотива-Кубань», который испытывал проблемы с позицией пятого номера до перехода Алена Хаджибеговича. Однако Фирсов принял решение остаться в родной команде.

В последнем матче с «Енисеем» (81:70) Фирсов оформил дабл-дабл (16 очков, 11 подборов), опередив в личной встрече своего главного конкурента за звание лучшего молодого игрока Егора Рыжова (12 очков, шесть подборов).

