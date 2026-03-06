Стало известно, когда официально подпишут соглашение о запуске европейской НБА

Глава Итальянской федерации баскетбола Джанни Петруччи объявил, что договор между НБА и ФИБА о запуске европейской лиги будет официально подписан до конца марта, а в Италии появятся две команды — в Риме и Милане.

«Соглашение между НБА и ФИБА уже заключено и должно быть официально подписано до конца марта, как нам подтвердил Хорхе Гарбахоса, президент ФИБА в Европе, когда он приезжал в Турин. Этот договор воодушевляет. Две команды — из Рима и Милана — получат вывеску НБА, но при этом продолжат выступать в итальянском чемпионате и будут отпускать своих игроков в сборные в национальные окна. Это большой шаг вперёд. Лично я поддерживаю этот проект, а скептики могут оставаться при своём мнении», — заявил Петруччи в интервью для Giornale Radio Rai.

Новая лига НБА в Европе, как ожидается, объединит клубы из нескольких европейских стран и станет аналогом баскетбольной Евролиги под эгидой американской лиги.