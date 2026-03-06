Елевич: Хаджибеговича пригласили в «Локо» на место обескровившего команду Елатонцева

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал трансфер Алена Хаджибеговича из «Автодора» в «Локомотив-Кубань». По мнению специалиста, игрок сборной Катара призван заменить Кирилла Елатонцева, который самовольно покинул краснодарский клуб по ходу сезона и уехал в США играть в NCAA.

«Хаджибеговича пригласили в «Локо» на место обескровившего команду Елатонцева. Когда «Локомотив-Кубань» перед началом сезона отпустил в «Зенит» Андрея Мартюка, я думал, что позицию основного центрового — одну из самых важных в команде — у краснодарцев займёт Кирилл Елатонцев. Но тот уехал в NCAA и, по сути, обескровил «Локо». У них остался только Винс Хантер, если говорить о центровых, которые могут взять игру на себя и, что ещё важнее, своими действиями в защите отвечают требованиям команды, претендующей на медали.

Не сомневаюсь, что подписание Алена Хаджибеговича можно назвать успехом для «Локомотива». Я, скорее, поражён, что он так надолго задержался в «Автодоре». Это хорошо обученный игрок, который отлично себя чувствует на позициях от третьего до пятого номеров. Мне в нём очень нравится, как я это называю, «чутьё на мяч», то, как он идёт на подбор. Борьба за отскок — это один из самых важных компонентов баскетбола. Раньше говорили «кто выигрывает подбор, выигрывает матч». Сейчас, конечно, игра немного изменилась, всё сместилось в сторону трёхочковых, но подборы всё равно очень важны. И в этом компоненте Хаджибегович должен сильно помочь «Локомотиву». Полегче станет Хантеру, на которого в первой части сезона была повышенная нагрузка.

Думаю, для баскетболиста с таким игровым опытом адаптация к новой команде не должна занять много времени. К тому же с лигой он уже знаком. Конечно, его работа в «Локомотиве» будет отличаться от того, что было в «Автодоре», однако глобально ничего не изменится — он будет играть так, как привык и умеет.

Сможет ли Хаджибегович показывать в «Локомотиве» такие же цифры, как в первой части сезона? Он не выглядит игроком, который тянет одеяло на себя и играет на статистику. Но в целом всё будет зависеть от кредита доверия тренера и количества игрового времени. Пока что создаётся впечатление, что и с доверием тренера, и с игровым временем у Хаджибеговича в «Локомотиве» всё будет хорошо», — заявил Сергей Елевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Настасьей Старковой.

Ожидается, что Хаджибегович дебютирует за «Локомотив-Кубань» уже 8 марта в гостевом матче с красноярским «Енисеем».