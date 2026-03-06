22 очка Тримбла помогли ЦСКА одержать победу над «Пари НН» в гостевом матче Единой лиги

Сегодня, 6 марта, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026. Местная команда «Пари НН» принимала гостей из столицы — московский ЦСКА. Игра завершилась со счётом 62:78 (20:19, 12:17, 15:16, 15:26) в пользу ЦСКА.

В составе хозяев паркета самым результативным игроком оказался центровой Илья Карпенков. По ходу игры он заработал 16 очков, сделал четыре подбора, одну передачу и один перехват при коэффициенте эффективности «+21». Ещё 22 очка команде принёс форвард Кирилл Попов.

Лучше всего в команде гостей себя проявил разыгрывающий Мело Тримбл. На его счету 22 очка, шесть подборов, пять передач и пять перехватов при коэффициенте эффективности «+33». Также 17 очков команде принёс атакующий защитник Иван Ухов.

Свой следующий матч «Пари Нижний Новгород» проведёт 10 марта, где встретится с «Уралмашем», начало — в 19:30 мск. ЦСКА 15 марта сыграет на выезде с казанским УНИКСом, начало матча — в 18:00 мск.