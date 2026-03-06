Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Баскония Витория-Гастейс — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пари Нижний Новгород — ЦСКА, результат матча 6 марта 2026, счет 62:78, Единая лига ВТБ — 2025/2026

22 очка Тримбла помогли ЦСКА одержать победу над «Пари НН» в гостевом матче Единой лиги
Комментарии

Сегодня, 6 марта, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026. Местная команда «Пари НН» принимала гостей из столицы — московский ЦСКА. Игра завершилась со счётом 62:78 (20:19, 12:17, 15:16, 15:26) в пользу ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 марта 2026, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
62 : 78
ЦСКА
Москва
Пари Нижний Новгород: Лукач, Буринский, Якушин, Хоменко, Карпенков, Попов, Шендеров, Ключенков, Хякли, Бабурин, Зоткин, Самойленко
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Руженцев, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, Курбанов, Митрович

В составе хозяев паркета самым результативным игроком оказался центровой Илья Карпенков. По ходу игры он заработал 16 очков, сделал четыре подбора, одну передачу и один перехват при коэффициенте эффективности «+21». Ещё 22 очка команде принёс форвард Кирилл Попов.

Лучше всего в команде гостей себя проявил разыгрывающий Мело Тримбл. На его счету 22 очка, шесть подборов, пять передач и пять перехватов при коэффициенте эффективности «+33». Также 17 очков команде принёс атакующий защитник Иван Ухов.

Свой следующий матч «Пари Нижний Новгород» проведёт 10 марта, где встретится с «Уралмашем», начало — в 19:30 мск. ЦСКА 15 марта сыграет на выезде с казанским УНИКСом, начало матча — в 18:00 мск.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Фирсов и Рыжов сделали шаг вперёд и много изменений. Рейтинг лучших молодых Единой лиги
Фирсов и Рыжов сделали шаг вперёд и много изменений. Рейтинг лучших молодых Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android