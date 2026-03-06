Единая лига: результаты матчей 6 марта

В пятницу, 6 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Единая лига. Результаты встреч на 6 марта:

«Пари Нижний Новгород» — ЦСКА — 62:78.

После 29 игр возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги московский ЦСКА, одержавший 27 побед при двух поражениях. На втором месте казанский УНИКС — 25 побед и три поражения. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» — 20 побед при девяти поражениях.