Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Баскония Витория-Гастейс — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига — 2025/2026: результаты на 6 марта 2026 года, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 6 марта
Комментарии

В пятницу, 6 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Единая лига. Результаты встреч на 6 марта:

«Пари Нижний Новгород» — ЦСКА — 62:78.

После 29 игр возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги московский ЦСКА, одержавший 27 побед при двух поражениях. На втором месте казанский УНИКС — 25 побед и три поражения. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» — 20 побед при девяти поражениях.

Сейчас читают:
Проблемы с выездом и интересные битвы в отборе на ЧМ. Представители Единой лиги в сборных
Проблемы с выездом и интересные битвы в отборе на ЧМ. Представители Единой лиги в сборных
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android