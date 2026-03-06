Скидки
Баскония Витория-Гастейс — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
22:30 Мск
Форвард «Финикса» Диллон Брукс арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде

Комментарии

Форвард «Финикс Санз» Диллон Брукс был арестован рано утром в пятницу, 6 марта, по подозрению в вождении в нетрезвом виде в Скоттсдейле, штат Аризона. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на местную полицию.

Сотрудники полиции остановили автомобиль Брукса примерно в 1:00 по местному времени. После разбирательства 30-летний баскетболист был задержан и доставлен в тюрьму. Процедура оформления завершилась около 3:30, после чего Брукс был отпущен.

Брукс пропустил последние пять матчей «Санз» из-за перелома левой руки, который получил 21 февраля в игре с «Орландо Мэджик». Ожидается, что он вернётся в строй ближе к концу регулярного сезона.

Материалы по теме
Диллон Брукс из «Финикса» выбыл минимум на месяц из-за перелома руки — ESPN

В текущем сезоне форвард набирает в среднем 20,9 очка, 3,7 подбора и 1,8 передачи за игру. Он перешёл в «Финикс» в межсезонье в результате обмена, в рамках которого 15-кратный участник Матча всех звёзд Кевин Дюрант отправился в «Хьюстон Рокетс».

Материалы по теме
«Папа, мама, мне надо поговорить». Как игрок НБА взволновал родителей одним звонком
