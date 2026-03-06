Скидки
Главная Баскетбол Новости

Центровой «Локо» Ален Хаджибегович оценил шансы сыграть с «Енисеем» 8 марта

Комментарии

Новый центровой «Локомотива-Кубань» Ален Хаджибегович оценил свои шансы на участие в матче Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». Игра пройдёт 8 марта в Краснодаре.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Каковы шансы, что ты сыграешь в воскресенье против «Енисея»?
— Мне кажется, шансы хорошие. Я к этому времени уже успею потренироваться с командой, а пока что тренер много мне рассказывает, что надо будет делать.

— Ты ведь уже играл против «Енисея» в составе «Автодора». Как оценишь красноярскую команду?
— Хорошая команда, которая слушает тренера. Они многого добиваются за счёт правильной тактики. С ними будет непросто, но я уверен, что «Локо» сильнее и мы победим, — приводит слова Хаджибеговича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Комментарии
