Баскония Витория-Гастейс — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Црвена Звезда — Бавария, результат матча 6 марта 2026, счет 80:85, Евролига-2025/2026

«Бавария» прервала серию из двух поражений, обыграв «Црвену Звезду» на выезде
Комментарии

В Белграде, Сербия, завершился матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местная «Црвена Звезда» и немецкая «Бавария». Игра закончилась победой «Баварии» со счётом 85:80.

Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
06 марта 2026, пятница. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
80 : 85
Бавария
Мюнхен, Германия
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Батлер, Давидовац, Калинич, Добрич, Изунду, Мотеюнас, Боломбой, Нвора, Оджелей, Монеке, дос Сантос
Бавария: Димитриевич, Да Силва, Ратэн-Мэйс, Гиффей, Фойгтман, Джессап, Лучич, Обст, Холлац, Майк, Габриэль, Маккормак

Самым результативным игроком матча в составе «Црвены» стал форвард Чима Монеке. Он принёс команде 22 очка, сделал шесть подборов и отдал две передачи при коэффициенте эффективности «+28».

В составе «Баварии» отличился форвард Владимир Лучич, набравший семь очков, совершивший четыре подбора и отдавший три передачи.

«Бавария» прервала серию из двух поражений. «Црвена Звезда» потерпела третье поражение в последних пяти матчах в регулярном чемпионате Евролиги.

