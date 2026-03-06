«Бавария» прервала серию из двух поражений, обыграв «Црвену Звезду» на выезде

В Белграде, Сербия, завершился матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местная «Црвена Звезда» и немецкая «Бавария». Игра закончилась победой «Баварии» со счётом 85:80.

Самым результативным игроком матча в составе «Црвены» стал форвард Чима Монеке. Он принёс команде 22 очка, сделал шесть подборов и отдал две передачи при коэффициенте эффективности «+28».

В составе «Баварии» отличился форвард Владимир Лучич, набравший семь очков, совершивший четыре подбора и отдавший три передачи.

«Бавария» прервала серию из двух поражений. «Црвена Звезда» потерпела третье поражение в последних пяти матчах в регулярном чемпионате Евролиги.