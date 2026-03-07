6 марта и в ночь с 6 на 7 марта мск в Евролиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В этот день поклонников европейского баскетбола по расписанию ждали четыре встречи. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами игрового дня.
Евролига. Результаты матчей 6 марта:
«Анадолу Эфес» — АСВЕЛ — 88:91;
«Црвена Звезда» — «Бавария» — 80:85;
«Олимпиакос» — «Панатинаикос» — 86:80;
«Баскония» — «Париж» — 81:97.
Первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Фенербахче» (22 победы и семь поражений). На второй строчке располагается «Валенсия» (20 побед и 10 поражений). Тройку сильнейших замыкает «Олимпиакос», у которого 19 побед и 10 поражений.