6 марта и в ночь с 6 на 7 марта мск в Евролиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В этот день поклонников европейского баскетбола по расписанию ждали четыре встречи. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами игрового дня.

Евролига. Результаты матчей 6 марта:

«Анадолу Эфес» — АСВЕЛ — 88:91;

«Црвена Звезда» — «Бавария» — 80:85;

«Олимпиакос» — «Панатинаикос» — 86:80;

«Баскония» — «Париж» — 81:97.

Первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Фенербахче» (22 победы и семь поражений). На второй строчке располагается «Валенсия» (20 побед и 10 поражений). Тройку сильнейших замыкает «Олимпиакос», у которого 19 побед и 10 поражений.