Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига-2025/2026: результаты на 6 марта 2026, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей 6 марта
Комментарии

6 марта и в ночь с 6 на 7 марта мск в Евролиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В этот день поклонников европейского баскетбола по расписанию ждали четыре встречи. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами игрового дня.

Евролига. Результаты матчей 6 марта:

«Анадолу Эфес» — АСВЕЛ — 88:91;
«Црвена Звезда» — «Бавария» — 80:85;
«Олимпиакос» — «Панатинаикос» — 86:80;
«Баскония» — «Париж» — 81:97.

Первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Фенербахче» (22 победы и семь поражений). На второй строчке располагается «Валенсия» (20 побед и 10 поражений). Тройку сильнейших замыкает «Олимпиакос», у которого 19 побед и 10 поражений.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
«Бавария» прервала серию из двух поражений, обыграв «Црвену Звезду» на выезде
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android