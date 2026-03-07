Джейсон Тейтум вернется в состав «Селтикс» спустя 10 месяцев после разрыва ахилла
Поделиться
Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум примет участие в матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» в субботу, 7 марта, в 3:00 мск. Об этом сообщает CBS Sports.
НБА — регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Тейтум вернётся на паркет спустя 10 месяцев после разрыва ахиллова сухожилия, который он получил 12 мая 2025 года в четвёртой встрече полуфинала Восточной конференции с «Нью-Йорк Никс».
6 марта Тейтум был включён в отчёт о травмах со статусом «доступен».
Средний срок восстановления после подобной травмы в НБА составляет около 10 месяцев, однако многие звёздные игроки пропускали значительно больше. В частности, Кевин Дюрант не играл 18 месяцев после разрыва ахилла в финале 2019 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 марта 2026
-
00:55
-
00:44
- 6 марта 2026
-
23:59
-
22:44
-
21:51
-
21:02
-
20:46
-
19:19
-
18:59
-
17:58
-
17:07
-
16:23
-
15:37
-
14:29
-
13:29
-
12:54
-
12:49
-
11:39
-
10:43
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
08:58
-
07:40
-
06:59
-
06:46
-
06:27
-
05:58
-
02:13
-
00:55
-
00:03
- 5 марта 2026
-
23:01
-
22:39
-
22:15
-
21:45