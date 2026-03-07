Скидки
Джейсон Тейтум вернется в состав «Селтикс» спустя 10 месяцев после разрыва ахилла

Комментарии

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум примет участие в матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» в субботу, 7 марта, в 3:00 мск. Об этом сообщает CBS Sports.

НБА — регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Тейтум вернётся на паркет спустя 10 месяцев после разрыва ахиллова сухожилия, который он получил 12 мая 2025 года в четвёртой встрече полуфинала Восточной конференции с «Нью-Йорк Никс».

6 марта Тейтум был включён в отчёт о травмах со статусом «доступен».

Средний срок восстановления после подобной травмы в НБА составляет около 10 месяцев, однако многие звёздные игроки пропускали значительно больше. В частности, Кевин Дюрант не играл 18 месяцев после разрыва ахилла в финале 2019 года.

