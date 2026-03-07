Хорватский новичок «Зенита» Лука Шаманич высказался о Санкт-Петербурге

Новичок «Зенита» Лука Шаманич поделился впечатлениями от жизни в Санкт-Петербурге и рассказал о своей адаптации в новой команде. Хорватский баскетболист отметил атмосферу внутри клуба и признался, что чувствует себя в России комфортно.

— Ты в «Зените» уже несколько месяцев. Как тебе в новой команде, как прошла адаптация?

— Для меня «Зенит» — это действительно новый этап. Красивый город. Очень хорошая организация внутри команды. Считаю, меня здесь отлично приняли. И мне действительно нравится быть здесь, — сказал Шаманич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

