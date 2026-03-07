Скидки
Лука Шаманич предположил, как ЦСКА, УНИКС, «Локо» и «Зенит» выступали бы в Евролиге

Комментарии

Центровой «Зенита» Лука Шаманич сравнил уровень Единой лиги ВТБ и Евролиги. Хорватский игрок высказал мнение, что ведущие российские клубы могли бы достойно выступать в главном европейском турнире.

— Ты перебрался сюда из команды Евролиги. Заметил серьёзную разницу в уровне соревнований или нет?
— Не особо. В российском чемпионате, как и в Евролиге, очень контактный баскетбол. В Евролиге есть топ-команды, которые, возможно, выделяются на фоне остальных.

Но у нас есть ЦСКА, есть УНИКС, есть «Локо». Думаю, эти четыре команды, включая «Зенит», вполне могли бы достойно выступать в Евролиге, — сказал Шаманич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с центровым «Зенита» Лукой Шаманичем на «Чемпионате».
