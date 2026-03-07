Лука Шаманич назвал двух главных конкурентов «Зенита» в этом сезоне Единой лиги

Центровой «Зенита» Лука Шаманич назвал команды, которые считает главными соперниками петербургского клуба в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. По его мнению, именно с ними сине-бело-голубые могут встретиться в полуфинале и финале турнира.

— Какая команда, по твоему мнению, представляет наибольшую угрозу для «Зенита» в этом году?

— УНИКС и ЦСКА. Они опережают нас. Думаю, именно с ними мы будем играть в полуфинале и финале, — сказал Шаманич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

«Зенит» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги. На второй строчке располагается УНИКС. Лидером является ЦСКА.

