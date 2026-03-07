Хорват Лука Шаманич прояснил позицию по допуску российских команд в еврокубки

Центровой «Зенита» Лука Шаманич высказался об отстранении российских клубов от еврокубков. По словам хорватского спортсмена, болельщики в России должны иметь возможность смотреть баскетбол самого высокого уровня.

— Что вообще думаешь об отстранении российских команд?

— Это очень печально, потому что в России много хороших команд. Думаю, российские болельщики должны иметь возможность смотреть баскетбол самого высокого уровня. Я не хочу слишком углубляться в политику, но было бы здорово иметь возможность играть в Евролиге, — сказал Шаманич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

