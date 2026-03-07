«Полностью отличается». Ховарт Шаманич рассказал, что понял о России после приезда

Хорватский новичок «Зенита» Лука Шаманич поделился мнением о критике, с которой столкнулся после перехода в российский клуб. Хорватский баскетболист признался, что реальная жизнь в России сильно отличается от того, как её часто показывают в интернете.

— В интернете тебя раскритиковали за переезд в Россию. В комментариях под новостями о трансфере люди писали, что ты выбрал деньги, что теперь тебя не подпишет ни одна команда Евролиги. Многие комментарии связаны с политикой. Если бы ты мог ответить хейтерам, то что бы сказал?

— Хороший вопрос. Это было не из-за денег. Не особо интересуюсь политикой, я приехал сюда играть в баскетбол. Многие люди читают что-то в интернете, но, живя здесь, я знаю, что многое из этого неправда. Медиа часто продвигают картину, которая кому-то выгодна.

Это полностью отличается от того, что показывают онлайн, и от того, какая Россия на самом деле. Мне здесь нравится, и это точно было не из-за денег, — сказал Шаманич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

