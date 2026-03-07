Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Полностью отличается». Ховарт Шаманич рассказал, что понял о России после приезда

«Полностью отличается». Ховарт Шаманич рассказал, что понял о России после приезда
Комментарии

Хорватский новичок «Зенита» Лука Шаманич поделился мнением о критике, с которой столкнулся после перехода в российский клуб. Хорватский баскетболист признался, что реальная жизнь в России сильно отличается от того, как её часто показывают в интернете.

— В интернете тебя раскритиковали за переезд в Россию. В комментариях под новостями о трансфере люди писали, что ты выбрал деньги, что теперь тебя не подпишет ни одна команда Евролиги. Многие комментарии связаны с политикой. Если бы ты мог ответить хейтерам, то что бы сказал?
— Хороший вопрос. Это было не из-за денег. Не особо интересуюсь политикой, я приехал сюда играть в баскетбол. Многие люди читают что-то в интернете, но, живя здесь, я знаю, что многое из этого неправда. Медиа часто продвигают картину, которая кому-то выгодна.

Это полностью отличается от того, что показывают онлайн, и от того, какая Россия на самом деле. Мне здесь нравится, и это точно было не из-за денег, — сказал Шаманич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с центровым «Зенита» Лукой Шаманичем на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Приехал в Россию не из-за денег». Интервью с ярким легионером «Зенита»
Эксклюзив
«Приехал в Россию не из-за денег». Интервью с ярким легионером «Зенита»

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android