Шаманич трижды упомянул Леброна Джеймса, отвечая на вопросы об НБА

Центровой «Зенита» Лука Шаманич вспомнил период своей карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Отвечая на вопросы о лучших и самых сложных соперниках, а также о любимом моменте, хорватский баскетболист несколько раз упомянул Леброна Джеймса.

— Как считаешь, кто был лучшим игроком, с которым ты когда-либо выходил на площадку в НБА?

— Леброн Джеймс.

— А против кого было сложнее всего играть?

— Леброн Джеймс.

— В целом какое твоё самое счастливое воспоминание об НБА? Может, драфт?

— Наверное, данк через Леброна Джеймса, — сказал Шаманич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

