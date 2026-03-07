Лука Шаманич объяснил третье место «Зенита» в Единой лиге в данный момент

Центровой «Зенита» Лука Шаманич оценил выступление команды в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Новичок сине-бело-голубых предположил, почему петербургский клуб пока находится на третьем месте.

— Прошла половина сезона, и пока «Зенит» находится только на третьем месте. Чем объясняется такой результат?

— Сезон у «Зенита» складывается неровно: много травм, а это то, что сложно контролировать. Была смена тренера, кто-то ушёл. Конечно, мы хотим быть первыми, но третье место сейчас не катастрофа. Мы стремимся к первому и хотим побеждать как можно чаще. Главное — работать каждый день, — сказал Шаманич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с центровым «Зенита» Лукой Шаманичем на «Чемпионате».

