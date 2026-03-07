Скидки
Баскетбол

Хорват Лука Шаманич ответил, что ему больше всего нравится в России

Хорват Лука Шаманич ответил, что ему больше всего нравится в России
Комментарии

Центровой «Зенита» Лука Шаманич вспомнил о первых впечатлениях от жизни в России, а также рассказал, что ему больше всего нравится в стране. К «Зениту» он присоединился в ноябре прошлого года.

— Какими были твои первые впечатления от России?
— Отличная страна. Очень чисто, приятно, безопасно.

— Если я попрошу выбрать одну вещь, которая больше всего нравится тебе в России, что ты назовёшь?
— Больше всего нравится в России? Люди. Они очень милые. Здесь безопасно, нет ничего сумасшедшего, чисто. Думаю, что в этой стране всё действительно хорошо организовано, — сказал Шаманич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с центровым «Зенита» Лукой Шаманичем на «Чемпионате».
