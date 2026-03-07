Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шаманич назвал преимущество ЦСКА и УНИКСа перед «Зенитом» в данный момент

Шаманич назвал преимущество ЦСКА и УНИКСа перед «Зенитом» в данный момент
Комментарии

Центровой «Зенита» Лука Шаманич ответил на вопрос относительно результатов команды в матчах с прямыми конкурентами по верхней части таблицы Единой лиги ВТБ.

— Что насчёт матчей с конкурентами по топ-4? Пока только одна победа в восьми встречах. Здесь присутствует какой-то ментальный блок?
— Нет. В тех матчах, в которых я принимал участие, мы не проигрывали крупно, нас не громили. Нас просто обыгрывали, что случается в баскетболе.

Некоторые из этих команд гораздо более сыгранны. Если посмотреть на ЦСКА или УНИКС, там игроки уже несколько лет вместе. Так что мы хорошо трудимся и движемся вперёд шаг за шагом, — сказал Шаманич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с центровым «Зенита» Лукой Шаманичем на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Приехал в Россию не из-за денег». Интервью с ярким легионером «Зенита»
Эксклюзив
«Приехал в Россию не из-за денег». Интервью с ярким легионером «Зенита»

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android