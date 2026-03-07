Шаманич назвал преимущество ЦСКА и УНИКСа перед «Зенитом» в данный момент

Центровой «Зенита» Лука Шаманич ответил на вопрос относительно результатов команды в матчах с прямыми конкурентами по верхней части таблицы Единой лиги ВТБ.

— Что насчёт матчей с конкурентами по топ-4? Пока только одна победа в восьми встречах. Здесь присутствует какой-то ментальный блок?

— Нет. В тех матчах, в которых я принимал участие, мы не проигрывали крупно, нас не громили. Нас просто обыгрывали, что случается в баскетболе.

Некоторые из этих команд гораздо более сыгранны. Если посмотреть на ЦСКА или УНИКС, там игроки уже несколько лет вместе. Так что мы хорошо трудимся и движемся вперёд шаг за шагом, — сказал Шаманич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

