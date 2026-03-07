Скидки
38 очков Йокича не спасли «Денвер» от разгромного поражения в матче с «Нью-Йорком»

Комментарии

В ночь с 6 на 7 марта мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Нью-Йорк Никс». Гости площадки выиграли встречу со счётом 142:103.

НБА — регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
103 : 142
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Денвер Наггетс: Йокич - 38, Мюррэй - 12, Холмс - 11, Джонсон - 10, Браун - 7, Браун - 7, Хардуэй-младший - 6, Джонс - 3, Гордон - 3, Строутер - 2, Валанчюнас - 2, Джонс - 2, Ннаджи, Пикетт, Родди
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 34, Харт - 18, Таунс - 17, Робинсон - 13, Дадье - 11, Шамет - 10, Брансон - 9, Бриджес - 9, Кларксон - 7, Альварадо - 4, Диавара - 4, Колек - 2, Сохан - 2, Хукпорти - 2, Маккаллар

Самым результативным игроком «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, на счету которого 38 очков, восемь подборов и пять результативных передач.

У «Никс» наивысшую результативность показал британский форвард О Джи Ануноби, у которого 34 очка, семь подборов и пять передач.

В следующем матче «Денвер» сыграет с «Оклахомой», а «Никс» отправится в гости к «Лейкерс».

Таблица НБА
Календарь НБА
