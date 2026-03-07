38 очков Йокича не спасли «Денвер» от разгромного поражения в матче с «Нью-Йорком»

В ночь с 6 на 7 марта мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Нью-Йорк Никс». Гости площадки выиграли встречу со счётом 142:103.

Самым результативным игроком «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, на счету которого 38 очков, восемь подборов и пять результативных передач.

У «Никс» наивысшую результативность показал британский форвард О Джи Ануноби, у которого 34 очка, семь подборов и пять передач.

В следующем матче «Денвер» сыграет с «Оклахомой», а «Никс» отправится в гости к «Лейкерс».