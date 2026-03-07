Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» обыграть «Клипперс» в НБА

Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» обыграть «Клипперс» в НБА
Комментарии

В ночь с 6 на 7 января мск на паркете «Фрост Бэнк-центра» (Сан-Антонио, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Антонио Спёрс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева выиграли встречу со счётом 116:112.

НБА — регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 05:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
116 : 112
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 27, Шампани - 20, Фокс - 19, Васселл - 11, Джонсон - 10, Корнет - 10, Харпер - 8, Касл - 6, Брайант - 5, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Уотерс III
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 30, Лопес - 26, Джонс - 12, Миллер - 11, Сандерс - 10, Матурин - 8, Батюм - 6, Джексон - 5, Данн - 4, Pedulla, Богданович, Кристи, Вашингтон Мл., Омир

Самым результативным игроком в составе победителей стал французский центровой Виктор Вембаньяма, на счету которого дабл-дабл из 27 очков, 10 подборов и одной передачи.

У гостей наивысшей результативностью отметился американский лёгкий форвард Кавай Леонард, у которого 30 очков, девять подборов и три передачи.

В следующем матче «Спёрс» примет «Хьюстон», а «Клипперс» отправится в гости к «Мемфису».

Таблица НБА
Календарь НБА
Сейчас читают:
Пару недель назад делил паркет с Вембаньямой, Эдвардсом и ШГА. А теперь — в России
Пару недель назад делил паркет с Вембаньямой, Эдвардсом и ШГА. А теперь — в России
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android