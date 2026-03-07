Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» обыграть «Клипперс» в НБА

В ночь с 6 на 7 января мск на паркете «Фрост Бэнк-центра» (Сан-Антонио, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Антонио Спёрс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева выиграли встречу со счётом 116:112.

Самым результативным игроком в составе победителей стал французский центровой Виктор Вембаньяма, на счету которого дабл-дабл из 27 очков, 10 подборов и одной передачи.

У гостей наивысшей результативностью отметился американский лёгкий форвард Кавай Леонард, у которого 30 очков, девять подборов и три передачи.

В следующем матче «Спёрс» примет «Хьюстон», а «Клипперс» отправится в гости к «Мемфису».