УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги – 2025/2026 на 7 марта

Единая лига: расписание матчей 7 марта
Комментарии

В субботу, 7 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 7 марта:

14:00 мск — МБА-МАИ — «Бетсити Парма»;
16:00 мск — «Автодор» — «Уралмаш»;
18:00 мск — УНИКС — «Зенит».

После 29 матчей возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги ЦСКА, одержавший 27 побед при двух поражениях. На втором месте казанский УНИКС — 25 побед и три поражения. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит» — 20 побед и девять поражений в 29 играх.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
