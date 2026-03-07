УНИКС — «Зенит»: где смотреть трансляцию, во сколько начало

В субботу, 7 марта, в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 в 18:00 по московскому времени начнётся центральный матч тура между двумя командами из топ-3 регулярного чемпионата — УНИКСом и «Зенитом».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 07 марта 2026, суббота. 18:00 МСК УНИКС Казань Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Видеотрансляция матча будет доступна на канале «Матч ТВ», а также на официальном сайте и в группе во «ВКонтакте» Единой лиги. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.

После 29 матчей возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги ЦСКА, одержавший 27 побед при двух поражениях. На втором месте казанский УНИКС — 25 побед и три поражения. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит» — 20 побед и девять поражений в 29 играх.