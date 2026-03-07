Скидки
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
УНИКС — «Зенит»: где смотреть трансляцию, во сколько начало

Комментарии

В субботу, 7 марта, в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 в 18:00 по московскому времени начнётся центральный матч тура между двумя командами из топ-3 регулярного чемпионата — УНИКСом и «Зенитом».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Видеотрансляция матча будет доступна на канале «Матч ТВ», а также на официальном сайте и в группе во «ВКонтакте» Единой лиги. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.

После 29 матчей возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги ЦСКА, одержавший 27 побед при двух поражениях. На втором месте казанский УНИКС — 25 побед и три поражения. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит» — 20 побед и девять поражений в 29 играх.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Новости. Баскетбол
