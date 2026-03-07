НБА: результаты игр 7 марта

В ночь на 7 марта в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли увидеть семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты матчей 7 марта:

«Шарлотт Хорнетс» — «Майами Хит» — 120:128;

«Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» — 120:100;

«Хьюстон Рокетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 106:99;

«Денвер Наггетс» — «Нью-Йорк Никс» — 103:142;

«Финикс Санз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 118:116;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 116:112;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Индиана Пэйсерс» — 128:117.