Карасёв оценил шансы МБА-МАИ в матче с «Бетсити Пармой»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ МБА-МАИ Василий Карасёв высказался в преддверии матча с «Бетсити Пармой».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 07 марта 2026, суббота. 14:00 МСК МБА-МАИ Москва Не начался Бетсити Парма Пермский край Кто победит в основное время? П1 X П2

«Все понимают, насколько серьёзным соперником является «Бетсити Парма». Пермяки в матче с «Енисеем» показали, что могут побеждать даже усечённой ротацией, плюс сейчас вернулись легионеры. Мы должны отталкиваться в первую очередь от себя.

К сожалению, у нас есть определённые проблемы с травмированными, подходим к игре не в оптимальном составе, но мы уже доказывали, что в том числе и с потерями в ротации можем давать бой любому сопернику. Главное – выложиться на все сто процентов. Понимаем, чего ждать от пермяков, у нас было достаточно времени на подготовку, теперь нужно просто выходить на площадку и показывать всё, на что мы способны», — приводит слова Карасёва пресс-служба команды.