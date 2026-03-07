Скидки
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Карасёв оценил шансы МБА-МАИ в матче с «Бетсити Пармой»

Карасёв оценил шансы МБА-МАИ в матче с «Бетсити Пармой»
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ МБА-МАИ Василий Карасёв высказался в преддверии матча с «Бетсити Пармой».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Бетсити Парма
Пермский край
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Все понимают, насколько серьёзным соперником является «Бетсити Парма». Пермяки в матче с «Енисеем» показали, что могут побеждать даже усечённой ротацией, плюс сейчас вернулись легионеры. Мы должны отталкиваться в первую очередь от себя.

К сожалению, у нас есть определённые проблемы с травмированными, подходим к игре не в оптимальном составе, но мы уже доказывали, что в том числе и с потерями в ротации можем давать бой любому сопернику. Главное – выложиться на все сто процентов. Понимаем, чего ждать от пермяков, у нас было достаточно времени на подготовку, теперь нужно просто выходить на площадку и показывать всё, на что мы способны», — приводит слова Карасёва пресс-служба команды.

