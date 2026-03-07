Тренер «Пармы» Пашутин рассказал, как пермякам победить МБА-МАИ

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» Евгений Пашутин высказался в преддверии предстоящего матча с МБА-МАИ.

«МБА-МАИ – конкурентоспособная команда, всегда играет с особой мотивацией, последние матчи с ЦСКА и «Уралмашем» – наглядный пример. Это команда, которая играет в быстром переходе и использует потенциал всех игроков ротации. В предстоящей встрече важно контролировать темп игры и не давать сопернику подбирать в атаке», — приводит слова Пашутина пресс-служба турнира.

После 30 матчей «Парма» занимает пятое место в турнирной таблице, одержав 17 побед при 13 поражениях. МБА-МАИ — шестая (13 побед и 16 поражений).