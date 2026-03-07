Скидки
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Тренер «Пармы» Пашутин рассказал, как пермякам победить МБА-МАИ

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» Евгений Пашутин высказался в преддверии предстоящего матча с МБА-МАИ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
1-я четверть
10 : 6
Бетсити Парма
Пермский край
МБА-МАИ: Савков, Комолов, Зайцев, Барашков, Исмаилов, Падиус, Зубков, Балашов, Личутин, Платунов, Певнев
Бетсити Парма: Свинин, Адамс, Сандерс, Ильницкий, Стафеев, Картер, Шашков, Фирсов, Егоров, Захаров

«МБА-МАИ – конкурентоспособная команда, всегда играет с особой мотивацией, последние матчи с ЦСКА и «Уралмашем» – наглядный пример. Это команда, которая играет в быстром переходе и использует потенциал всех игроков ротации. В предстоящей встрече важно контролировать темп игры и не давать сопернику подбирать в атаке», — приводит слова Пашутина пресс-служба турнира.

После 30 матчей «Парма» занимает пятое место в турнирной таблице, одержав 17 побед при 13 поражениях. МБА-МАИ — шестая (13 побед и 16 поражений).

