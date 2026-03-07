«Мы стали ограничены». Тренер «Автодора» Кулиш — о матче с «Уралмашем»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Автодор» Стипе Кулиш высказался в преддверии матча с «Уралмашем».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 07 марта 2026, суббота. 16:00 МСК Автодор Саратов Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Нет необходимости быть большим экспертом, чтобы заключить, что с уходом Алена, который был нашим лучшим бомбардиром и ведущим подбирающим, и с отсутствием Малика мы стали ограничены в определённых наступательных аспектах. Нам придётся компенсировать это в оборонительной части. Для этого необходим хороший командный дух, боевой настрой и огромная психологическая энергия. И наша команда обладает этим.

Командный дух и единство действительно на высоком уровне, и это проявляется на каждой тренировке. Это также показывает тот факт, что наши восстанавливающиеся игроки, капитан Артём Клименко и Душан Беслач, выразили желание стиснуть зубы и присоединиться к командным тренировкам после очень долгого отсутствия на площадке. Конечно, они ещё не в оптимальной форме, они очень долго были вне игры, и, безусловно, им понадобится ещё несколько игр, чтобы достичь должных кондиций. Но они полны энтузиазма и готовы вместе с командой выкладываться по максимуму и бороться до конца», — приводит слова Кулиша пресс-служба турнира.