Егор Дёмин не сыграет в четвёртом матче подряд в НБА

20-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» на позиции разыгрывающего защитника, не примет участия в воскресном матче с «Детройт Пистонс» из-за профилактики летней травмы левой стопы. Об этом говорится в официальном отчёте лиги по травмам игроков.

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 08 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК Детройт Пистонс Детройт Не начался Бруклин Нетс Нью-Йорк Кто победит в основное время? П1 X П2

Отметим, что для Дёмина это будет уже четвёртый матч подряд, в котором он не принимает участия. На данный момент его участие во встрече с «Мемфис Гриззлиз», которая откроет серию из двух игр подряд, также остаётся под вопросом.

Напомним, Егор был выбран на драфте НБА 2025 года под восьмым номером в первом раунде.