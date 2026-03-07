Скидки
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Егор Дёмин не сыграет в четвёртом матче подряд в НБА

Комментарии

20-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» на позиции разыгрывающего защитника, не примет участия в воскресном матче с «Детройт Пистонс» из-за профилактики летней травмы левой стопы. Об этом говорится в официальном отчёте лиги по травмам игроков.

НБА — регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что для Дёмина это будет уже четвёртый матч подряд, в котором он не принимает участия. На данный момент его участие во встрече с «Мемфис Гриззлиз», которая откроет серию из двух игр подряд, также остаётся под вопросом.

Напомним, Егор был выбран на драфте НБА 2025 года под восьмым номером в первом раунде.

