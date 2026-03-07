В «Финиксе» отреагировали на задержание Диллона Брукса за вождение в пьяном виде

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» отреагировала на задержание 30-летнего канадского игрока Диллона Брукса, выступающего на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда.

«Мы осведомлены о ситуации, связанной с Диллоном Бруксом, и собираем дополнительную информацию. На данный момент у нас больше нет комментариев», — приводит слова представителя «Финикса» журналист Дуэйн Рэнкин в социальной сети Х.

Брукс был арестован рано утром в пятницу, 6 марта, по подозрению в вождении в нетрезвом виде в Скоттсдейле, штат Аризона. Сотрудники полиции остановили автомобиль Брукса примерно в 1:00 по местному времени. После разбирательства 30-летний баскетболист был задержан и доставлен в тюрьму.